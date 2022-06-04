السيطرة على حريق داخل مكمرة فحم بالشرقية .. شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة بلبيس التابعة لمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في احدى مكامر القحم بمركز ومدينة بلبيش، قبل نشوبه بالاماكن المجاورة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في احدى مكامر الفحم بمدينة انشاص التابعة لمركز ومدينة بلييس.

على الفور وجهت الاجهزة الامنية بسرعة التعامل مع الحريق واخمادة قبل قبل وصول النيران الى الأماكن المجاورة ، تم الدفع من قبل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما التهمت النيران أغلب محتويات المكمر، دون وقوع خسائر بشرية.



تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة.

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