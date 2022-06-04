عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لبنانية.. طريقة عمل صفايح اللحم

طريقة عمل صفايح
طريقة عمل صفايح اللحم

صفايح اللحم من المعجنات اللبنانية الشهية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، فهي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن المعجنات الأخري.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،  طريقة عمل صفايح اللحم في المنزل.
 

مقادير صفايح اللحم


٥ كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة بيرة أو فورية
ملعقة كبيرة ملح 
ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب زيت
نصف كوب زبادي
كوب ونصف ماء دافئ


حشوة اللحم 
٥٠٠ جم لحمة مفرومة
٣ طماطم أرباع
٣ بصل أرباع
حزمة بقدونس
٦ فص ثوم صحيح
ملعقة كبيرة دبس فلفل (يباع في محلات المنتجات السوريه)
ملعقة كبيرة صلصة
٢ ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة كبيرة بابريكا 
ملح 
فلفل أسود
زيت نباتي


طريقة تحضير صفايح اللحم


لعمل العجينة يحضر طبق تخضير عميق ويضاف به الماء والسكر والخميرة.

 يقلب الخليط حتى تذوب الخميرة مع السكر تماماً. 

يضاف كوب ونصف دقيق للخليط ويقلب حتى يذوب تماماً وتتشكل عجينه شبيهه بعجينة الكريب أو القطايف. 

تترك العجينة السائلة لتختمر نصف ساعة. 

بعد التخمير  يلاحظ إرتفاع العجينه وتكون رغوة غزيزه على الوجه.
بعد تمام وقت التخمير يضاف للعجينه السائله الزبادي والزيت والملح ويقلب الخليط حتى يتجانس. تضاف الكمية المتبقية من الدقيق وتعجن حتى تتشكل عجينة متماسمكة ولكن لزجة بعض الشيئ ومطاطيه وتلتصق باليد إلتصاق خفيف. 

نستمر في العجن عشر دقائق على الأقل حتى تنتم العجينة تماماً.

 تقسم العجينه لكرات في حجم البيضه وتترك لتختمر ساعة.
أثناء تخمير العجينه تحضر الحشوات. 

لعمل حشوة اللحم 

يفرم البصل مع البقدونس والطماطم والثوم في الكبة فرم ناعم جداً.

 يضاف الخليط للحمة المفرومة ويضاف دبس الفلفل ودبس الرمان الصلصة والزيت والتوابل.

 يقلب الخليط جيداً حتى يتجانس تماماً وتمتزج كل المكونات.

 تترك الحشوة جانباً لحين الإستخدام.
بعد تمام التخمير تفرد كل كرة عجين بالنشابة بسمك رفيع ويفرد فوقها الحشوات المختلفه. 

تضاف الجبنه على وجه المحمرة وتطهى المناقيش في الطاسة على البوتجاز وعلى درجة حرارة متوسطة حتى تحصل على لون ذهبي فاتح من أسفل. 

ترفع الفطائر من الطاسة لصينية فرن كبيرة وتطهى سريعاً على أعلى درجة حرارة للشواية حتى يتم النضج ويحمر الوجه. 

ترفع الفطائر من الفرن وتغطى بفوطة نظيفه للإحتفاظ برطوبة العجينه ولتظل طريه بعد أن تبرد. 

صفايح اللحم مقادير صفايح اللحم طريقة تحضير صفايح اللحم الشيف سارة عبد السلام Food Groceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

أكلات لبنانية.. طريقة عمل حساء العدس مع الليمون

أكلات لبنانية.. طريقة تحضير التبولة بالخطوات

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4 يونيو 2021

حسب القانون الجديد .. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

دعاء لاستيعاب المذاكرة والاستعداد للامتحانات.. يزيل التوتر والقلق

يكشف سرطان الثدي قبل حدوثه.. مشروع بحثي بجامعة المنوفية يحقق نتائج مذهلة|فيديو

دعاء الحر الشديد مكتوب.. يغفر ذنوبك ويعتقك من نار جهنم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

طفرة علمية.. شعور الروبوتات بالألم لأول مرة

فيديو

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ