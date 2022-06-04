ورشة سيناريو بالمركز القومى للسينما.. غدا

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة السيناريو" غدًا الأحد الموافق في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانًا للهواة ومحبي السينما.

ويشرف علي الورشة السيناريست محمود خليل ويتناول الطريق إلي السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

وعرض الأسبوع الماضى بنادي سينما أوبرا دمنهور، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، الفيلم الروائي الطويل "للإيجار"، والذي يخوض بطولته النجم خالد الصاوي، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

فيلم أصل الحكاية

كما يقوم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز حالياً بتصوير فيلم أصل الحكاية للمخرجة سهام عبد المنعم و مدير تصوير د. محسن احمد ، مدير إنتاج منيرة فهيم ، كاميرا مان مينا مرزوق.

و من جانبه صرح الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما أن فيلم أصل الحكاية يتم تصوير حالياً بمحافظة الإسكندرية ويسرد الفيلم في أحداثه قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر.

وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير؛ والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

خلال مشوار حياته الفنية أثر في أجيال من التشكيليين الذين درسوا على يده ويدينون له بالفضل في العطاء والقدوة الفنية، كما ساهم في تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون، هذا بالإضافة إلى أعماله الفنية المنتقاة لدى الأفراد والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية المصرية والدولية.