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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهامات للمخابرات الهولندية باستخدام برامج تجسس إسرائيلية

تجسس على الهواتف
تجسس على الهواتف المحمولة

وجه عدد من المصادر، اتهامات للمخابرات الهولندية باستخدامها برامج تجسس على الناس في أعمالها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وأفادت الإذاعة الهولندية “فولكست كرانت”، بعد مقابلة مصادر مجهولة، بأن جهاز المخابرات والأمن العام يستخدم برنامج قرصنة من شركة إسرائيلية.

وبحسب  المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فقد استخدم جهاز المخابرات برنامج لاختراق هاتف مشتبه به أمر بتسع اغتيالات، بحسب ما أوردته صحيفة “إن إل تايمز”.

وليس من الواضح ما هي الأدلة التي قدمتها المصادر للتحقق من مزاعمهم، أو علاقتهم بأجهزة المخابرات.

تم شراء برنامج القرصنة الإسرائيلي من قبل أجهزة المخابرات لتعقب الإرهابيين والحكومات الذين استخدموه للتجسس على أعضاء المعارضة، مما أدى إلى العديد من الفضائح البارزة في الاتحاد.

أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرًا عن إصلاحات في جهاز المخابرات بعد أن اعترفت إحدى وكالاتها باستخدام برنامج تجسس بيجاسوس لاختراق الهواتف المحمولة التابعة لسياسيين وناشطين مؤيدين للاستقلال الكتالوني.

ويزود البرنامج وكالات الاستخبارات الحكومية في معالجة أخطر القضايا في عالم اليوم، بحسب ما زعمت الشركة المصنعة.

وضعت الولايات المتحدة الشركة الإسرائيلية على قائمة العقوبات الخاصة بها  في نوفمبر 2021 بعد إعلانها أن أدوات القرصنة على الهاتف تُستخدم "في استهداف ضار" للمسئولين الحكوميين والنشطاء ومسئولي السفارات والأكاديميين والصحفيين في جميع أنحاء العالم.

ورفضت المخابرات الهولندية والشركة الإسرائيلية التعليق على هذه الاتهامات.

في أواخر أبريل، شكل البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق جديدة  مهمتها تسليط الضوء على استخدام برامج التجسس في جميع أنحاء الكتلة.

 

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