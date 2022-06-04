محافظ مطروح ومدير الأمن يقودان حملة انضباطية لتطهير المدينة من العشوائية.. صور

قاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، يرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، صباح اليوم السبت حملة مكبرة لمتابعة إزالة سوق الباعة الجائلين العشوائي بشوارع وسط مدينة مرسي مطروح ، مع تواجد شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسي مطروح.

وبدأت أجهزة الأمن والجهات التنفيذية ، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية تلك الحملة الانضباطية، لإعادة المظهر الحضاري إلى الشوارع وتيسير الحركة المرورية مع التشديد بمنع عودة السوق العشوائي مرة أخرى، والتزام الباعة الجائلين بالأماكن التي حددتها المحافظة بالأسواق الجديدة ، بمدخل المدينة وشرق المدينة بسوق علم الروم وغرب المدينة أمام سوق ليبيا ، كذلك تم التأكيد على استمرار تطهير ورش الشارع بعد إزالة السوق العشوائي مع التواجد الأمني المستمر لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظا على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري والسياحي للمدينة .

وشدد محافظ مطروح ، على ضرورة التزام الباعة وتجار الخضار والفاكهة بالأسواق التي وفرتها لهم الدولة بأسعار إيجاريه مخفضة

وأشار المحافظ إلي أنه تم حصر جميع أعداد الباعة الجائلين بمركز مرسى مطروح وعددهم 120 بائع لنقلهم الى الأسواق التجارية ومنها سوق علم الروم التجاري بعدد 46 باكية و27 محلا والسوق التجاري بالسيرك بعدد 36 باكية و2 محل ، والسوق التجاري غرب بجوار سوق ليبيا بعدد 20 باكية و12 محل ، وتم التنبيه على الباعة الجائلين والتأكيد عليهم بأهمية الالتزام والاستفادة من الأسواق المتاحة ، مشدداً أنه لن يسمح بعودة أي انشغالات في الشوارع مع مواجهتها بكل حسم ، والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن بمطروح لالتزام الباعة الجائلين بالأسواق التجارية داخل المدينة مع إزالة أي اشغالات أو تعديات أول بأول .

فيما أشاد المواطنون بجهود المحافظة ومديرية الامن ، موجهين الشكر على استرجاع الشوارع لطبيعتها الحضارية وإزالة السوق العشوائي.

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