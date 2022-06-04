مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

شهدت عدة مناطق في الهند مظاهرات غاضبة واشتباكات بين المسلمين والشرطة بعد صلاة الجمعة أمس، بسبب تصريحات مهينة للرسول (صلى الله عليه وسلم) أدلى بها المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا «نوبور شارما» خلال مناظرة تلفزيونية مؤخرًا.

خرج المئات من الأشخاص في مظاهرات غاضبة على التصريحات المستفزة للمسلمين عبر شاشات التلفاز، والتي أهان فيها عدد من المسئولين النبي محمد.

ألقت شرطة أوتار براديش القبض على 800 شخص، واعتقلت 24 واحتجزت 12 لاستجوابهم فيما يتعلق بأعمال الشغب والعنف في كانبور.

وقد وثقت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة بالعصي والغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وقال المدير العام للشرطة «براشانت كومار» إنه سيتم الحجز على ممتلكات المتورطين في أعمال العنف أو هدمها بالكامل.