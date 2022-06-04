عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

الهند
الهند

شهدت عدة مناطق في الهند مظاهرات غاضبة واشتباكات بين المسلمين والشرطة بعد صلاة الجمعة أمس، بسبب تصريحات مهينة للرسول (صلى الله عليه وسلم) أدلى بها المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا «نوبور شارما» خلال مناظرة تلفزيونية مؤخرًا.

خرج المئات من الأشخاص في مظاهرات غاضبة على التصريحات المستفزة للمسلمين عبر شاشات التلفاز، والتي أهان فيها عدد من المسئولين النبي محمد.

ألقت شرطة أوتار براديش القبض على 800 شخص، واعتقلت 24 واحتجزت 12 لاستجوابهم فيما يتعلق بأعمال الشغب والعنف في كانبور.

وقد وثقت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة بالعصي والغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وقال المدير العام للشرطة «براشانت كومار» إنه سيتم الحجز على ممتلكات المتورطين في أعمال العنف أو هدمها بالكامل.

الهند إهانة النبي الشرطة المسلمين صلاة الجمعة مظاهرات الرسول أعمال العنف اشتباكات النبى محمد أوتار براديش الغاز المسيل للدموع حزب بهاراتيا جاناتا صلى الله عليه وسلم مناظرة تلفزيونية اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

موضوعات متعلقة

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

طفرة علمية.. شعور الروبوتات بالألم لأول مرة

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

ترشيحاتنا

التخطيط: اجراءات لتعزيز الاقتصاد الأخضر وسبل التمويل المستدام

الأزهر: 4 أعمال لغير المستطيع ثوابها يعدل الحج والعمرة

وزيرة البيئة: ضرورة التكاتف العالمى للتصدى لآثار التغيرات المناخية وتحقيق الطموح الدولي

المستشار أشرف حسين.. وفاة قاضي محكمة مذبحة الإسماعيلية

الإحصاء: 17.2 % زيادة في الطاقة الكهربائية بـ مصر خلال 2021

وزيرة البيئة : مؤتمر شرم الشيخ للمناخ شمولي ويضم جميع الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

أسرار في حياتها.. لماذا تصدرت شيرين سيف النصر التريند بعد غياب 12عاما؟

انهيار شقيقته.. المحكمة تصدر حكمها ضد كريم الهواري (فيديو جراف)

استشاري يطرح طرق الوقاية من حالات التسمم الغذائي في البطيخ والخوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ