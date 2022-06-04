فيريرا يمنح حازم إمام تعليمات وجمعة وعبد الشافي يخوضان فقرة خاصة

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات لحازم إمام، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص فيريرا على منح إمام بعض التعليمات بخصوص الرقابة والضغط على المنافس والارتداد السريع في حالة فقدان الكرة، بجانب شرح بعض المواقف المراد تنفيذها خلال المران.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم ١٣ يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.



فقرة تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الفنية للاعبي الفريق، ركز خلال الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على دقة التمرير السريع بجانب التحرك بدون كرة.



كما حرص فيريرا على شرح مجموعة من النقاط الفنية للاعبي الزمالك قبل تنفيذها.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم ١٣ يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وخاض عبدالله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على التحكم في الكرة وإرسال الكرات العرضية بجانب التصويب من خارج المنطقة في أكثر من وضعية مختلفة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم ١٣ يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.