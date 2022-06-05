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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رفض شحنة قمح هندي.. رئيس الحجر الزراعي: لا تهاون في القواعد

القمح
القمح

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إنه لا تهاون أو تنازل عن اشتراطات أو قواعد في عمليات استيراد القمح من الخارج.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "رفضنا تحويل شحنة قمح هندي من تركيا إلى مصر بسبب عدم مطابقتها للمواصفات"، لافتا: "استقبلنا اليوم شحنة قمح من الهند مطابقة للمواصفات".

وأوضح أن شحنة القمح التي تم رفضها، وصلت تركيا أولا، ولكن تم رفضها فتواصل المسؤول عنها مع الحجر الزراعي المصري، لاستقدام الشحنة ولكن طلبه قوبل بالرفض.

وأكد: "الاشتراطات الحجرية خط أحمر، ونقوم بفحص شحنات القمح في مخازن بالهند قبل وصولها إلى الدولة المصرية"، منوها أن الدولة المصرية تسعى لزيادة صادراتها الزراعية رغم كل الأزمات العالمية.

 

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