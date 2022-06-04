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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الأهلي يُعلن رحيل بادجي.. ولاعب أرسنال يعتنق الإسلام

اخبار الرياضة
اخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

توماس بارتي لاعب أرسنال يعتنق الإسلام ويكشف عن اسمه الجديد|فيديو

أعلن توماس بارتي متوسط ميدان فريق ارسنال الإنجليزي ومنتخب غانا، اليوم السبت، اعتناقه ديانة الإسلام.

مدرب غينيا: غير سعيد بالاستقبال في مصر.. وهدفنا التأهل للأمم الإفريقية

أكد كابا دياورا المدير الفني لمنتخب غينيا، أنه غير سعيد بالاستقبال في مصر، مشيراً إلى أن هدفه التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

شاهد .. جلسة مرتضى منصور مع نجمات طائرة الأهلى بعد التوقيع للزمالك

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالثلاثى فريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقى لاعبات النادى الأهلى ومنتخب مصر المنضمات للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقدهن مع القلعة الحمراء .
 

رسميا.. الأهلي يعلن رحيل أليو بادچي إلى إميان الفرنسي

اعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، بالأهلي عن انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية.. بعدما فعَّل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام. 

رد الجميل.. محمد محمود: وقعت على بياض حبًّا في الأهلي

أبدي محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتمديد عقده مع ‏الأهلي، مؤكدًا أن توقيعه على العقد الجديد من أسعد لحظات حياته.‏

الجعدي لاعب الوداد: محظوظون بلعب النهائي في المغرب.. والأهلي لم يتأثر بالضغط ولاعبوه هنأونا (حوار)

ظفر الوداد البيضاوي المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

بشكتاش يرغب في استعارة رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي بشكتاش التركي في التعاقد مع رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، بداية من الموسم الجديد.

عاجل| إصابة أحمد فتوح بفيروس كورونا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، عن إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، بفيروس كورونا.

أخبار الرياضة الأهلى بادجي أرسنال الإسلام بارتي

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أخبار الرياضة| الأهلي يُعلن رحيل بادجي.. ولاعب أرسنال يعتنق الإسلام

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