أخبار الرياضة| الأهلي يُعلن رحيل بادجي.. ولاعب أرسنال يعتنق الإسلام

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أعلن توماس بارتي متوسط ميدان فريق ارسنال الإنجليزي ومنتخب غانا، اليوم السبت، اعتناقه ديانة الإسلام.

أكد كابا دياورا المدير الفني لمنتخب غينيا، أنه غير سعيد بالاستقبال في مصر، مشيراً إلى أن هدفه التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالثلاثى فريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقى لاعبات النادى الأهلى ومنتخب مصر المنضمات للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقدهن مع القلعة الحمراء .



اعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، بالأهلي عن انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية.. بعدما فعَّل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام.

أبدي محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتمديد عقده مع ‏الأهلي، مؤكدًا أن توقيعه على العقد الجديد من أسعد لحظات حياته.‏

ظفر الوداد البيضاوي المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي بشكتاش التركي في التعاقد مع رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، بداية من الموسم الجديد.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، عن إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، بفيروس كورونا.