شاهد .. جلسة مرتضى منصور مع نجمات طائرة الأهلى بعد التوقيع للزمالك

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالثلاثى فريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقى لاعبات النادى الأهلى ومنتخب مصر المنضمات للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقدهن مع القلعة الحمراء .

وطالب مرتضى منصور نجمات الزمالك الجدد ببذل أقصى الجهد من أجل التتويج بالبطولات مع القلعة البيضاء مؤكدا أن النادى تعاقد معهن عقب نهاية عقدهن مع الأهلى ولم يقم بالتعاقد مع لاعب عقده ساري مثلما حدث مع كهربا .

وحذر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فؤاد عبدالسلام المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والمسئول بالاتحاد الأفريقى بتقديم شكوى ضده بعدما هدد إحدى اللاعبات بالاستبعاد من منتخب مصر حال رحيلها عن الأهلى مؤكدا أن رئيس الاتحاد الأفريقى للطائرة لن يقبل بذلك خاصة أنه يمتلك دليلا صوتيا على ذلك .

وحضر أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والمشرف على العاب الصالات جلسة مرتضى منصور مع النجمات فريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقى بجانب المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية وعلاء فهمي رئيس جهاز الكرة الطائرة وخالد طلعت مدير النشاط الرياضي .

واعتذرت مريم متولى نجمة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة المنضمة للزمالك أيضا عن الحضور لتواجدها خارج القاهرة .

