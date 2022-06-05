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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم تروسيكل بالوادى الجديد

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم بين دراجتى تروسيكل، جنوب مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.  

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 7 أشخاص لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين تصادم تروسيكل مع آخر بالقرب من مدخل قرية "ناصر" جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من، أسماء سيد محمد 25 عامًا، نجلاء سيد محمد، 23 عامًا، ابراهيم محمد أحمد، 43 عامًا، محمد ابراهيم محمد 16 عامًا، رهف عادل عيد 4 شهور، أحمد بهجت عبد الشافي 18 عامًا، عبد الرازق محمد يوسف 17 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية، و تحرر محضر بالحادث ، وأحُيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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