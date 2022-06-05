مصرع طفلة أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العُمر ثلاثة سنوات، مصرعها، أسفل عجلات سيارة ميكروباص، حيث اصطدمت بها أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفلة (ملك م م ا- 3 سنوات- وتقيم دائرة مركز دار السلام)، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة (آية خ ر ح- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها السيارة ميكروباص، قيادة المدعو (مروان ع ع- 30 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)؛ ما نتج عنه وفاة طفلتها، واتهمت قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أنه فوجئ بالطفلة ولم يتمكن من مفادتها.