عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

صدى البلد

لقيت طفلة تبلغ من العُمر ثلاثة سنوات، مصرعها، أسفل عجلات سيارة ميكروباص، حيث اصطدمت بها أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفلة (ملك م م ا- 3 سنوات- وتقيم دائرة مركز دار السلام)، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

حبس قاتل طفله تحت تأثير الشابو في سوهاج 4 أيام للتحقيقات

عزيزة.. حفيد المطرب عبدالعزيز محمود يكشف أسرار سيارة جده النادرة

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة (آية خ ر ح- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها السيارة ميكروباص، قيادة المدعو (مروان ع ع- 30 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)؛ ما نتج عنه وفاة طفلتها، واتهمت قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أنه فوجئ بالطفلة ولم يتمكن من مفادتها.

سوهاج سيارة طفلة سنوات منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تركيب بلاط الأنترلوك بشارع 36 وتفرعاته بطهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

أعنف من العراق وأفغانستان..إلى متى تصمد أوكرانيا أمام روسيا؟

مفاجأة.. صلاح يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد

رسالة غامضة لفتاة اخترقت مباراة بملعب فرنسا: 1028 يوما فقط لإنقاذ العالم

الفرق بين الكفارة والفدية .. علي جمعة يكشف عنه

ياسر الشنواني يكشف عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام غينيا

الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية بجائزة ربع مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ