عزيزة.. حفيد المطرب عبدالعزيز محمود يكشف أسرار سيارة جده النادرة

عندما تنظر إليها فى الوهلة الأولى ، تشم رائحة عبق التاريخ فيها ، فهى تحمل كافة المقومات لكي تجعلك أمام جزء من ماضى أحببنا جميعا ، فهى السيارة عزيزة وهى بالفعل عزيزة على أصحابها ، أحفاد الفنان الراحل عبدالعزيز محمود .

السيارة عزيزة

ففى البداية قابلنا مروان هشام حفيد الفنان عبدالعزيز محمود ، ليحكى لنا عن سيارة جده النادرة ، والتى تأتى من طراز ديكافيه "DKW F5 Front Luxus Cabriolet" النادرة موديل 1937 ، وقال ان جده قام بشرائها عام 1939 ، وبالرغم من انه امتلك العديد من السيارات الاخرى الا ان هذه السيارة كانت لها مكانة خاصة .

واضاف حفيد الفنان عبدالعزيز محمود ان جده كان يحب السيارة لدرجة انه قام بتسميتها عزيزة وغني لها الاغنية الشهير " اه من جمالك يا عزيزة " وقال ان اى سيارة من الممكن ان تباع ولكن هذه عزيزة لا يمكن ان تباع لأنها شاهدة على تاريخه بالكامل وصديقة الكفاح .

واوضح مروان ، ان جده كان يقوم باستخدام السيارة " عزيزة " فى الذهاب الى حفلاته الغنائية بالاضافة للذهاب بها للأصدقاء ، ووصل حبه لها لدرجة انه من الممكن ان يجلس معها للساعات بمفرده داخل الجراج وهو يسمع الراديو .

السيارة عزيزة

وبعد وفاة الفنان عبدالعزيز محمود قام العديد من الاشخاص من داخل مصر ومن خارجها بمحاولة شراء السيارة من الابن والاحفاد باسعار خيالية وصلت الى الملايين ولكن كانوا دائمين الرفض بسبب كونها " عزيزة " ، حيث انها تعتبر تاريخا فبعد سنوات قليلة ستصل الى قرن من الزمن .

فبالعكس اكد مروان حفيد الفنان عبدالعزيز محمود ، ان السيارة عزيزة ، ستدخل مرحلة ترميم الفترة القادمة لتعود الى حالتها الاصلية من جديد لانها شاهدة على تاريخ عائلته الفنية ، وهى لا تقدر بثمن لديهم .

اما عن مواصفات واسرار السيارة عزيزة ، سنتعرف عليها خلال التقرير التالى :