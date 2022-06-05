شيرين عبد الوهاب عبر إنستجرام: أنا مش بعفو.. ومفيش فرصة تانية

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سؤال احدى متابعيها على ستورى صفحتها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

وسألت المتابعة شيرين: «بتحبي فرصة تانية لأي شخص كسرك أو زعلك».

وردت شيرين قائلة: "طبعا ربنا بيعفو أنا مش حعفو".



محامي حسام حبيب يعلق على أزمة شيرين:



علق محامي حسام حبيب، على أزمته مع شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد الواقعة الأخيرة التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا.

قال المحامي جميل سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي : “انا لست محامي شيرين عبدالوهاب، ولكن أنا محامي حسام حبيب وبدعو لهما بالتوفيق ويكون خلافهما زوبعة في فنجان ويعودا إلى بعضهما البعض".

يذكر أن ردّت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد متابعيها وجه سؤالاً لها عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».