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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة شراعية قادمة من إيران.. ضبط مليون حبة كبتاجون على حدود العراق والكويت

حبوب كبتاجون مخدرة
حبوب كبتاجون مخدرة

أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بضبط مليون حبة كبتاجون مخدرة على متن طائرة شراعية جنوب البلاد، قرب الحدود مع الكويت، قادمة من إيران.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، في بيان لها، أن: "الطائرة الشراعية المحلية الصنع" قد تم إسقاطها يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه تم على الفور "تمشيط المنطقة وإطلاق النار، مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب في اتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار"، دون أن تحدد الدولة التي توجه إليها.  

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط "نحو مليون حبة" مخدرة كانت في هذه الطائرة الصغيرة.

وفي الصور التي وزعتها السلطات العراقية، تظهر طائرة شراعية بدائية، يبدو أنها مصنّعة يدوياً. ونشرت صوراً للحبوب المصادرة.

طائرة شراعية

 

حبوب الكبتاجون

وأشار بيان السلطات إلى أن "النية كانت إدخال" الحبوب المخدرة "إلى داخل الأراضي العراقية".

وفي المقابل، قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس السبت، أن "الطائرة الشراعية كانت آتية من إيران ومتوجهة إلى الكويت".

ولم تُعلّق السلطات الكويتية من جهتها على المسألة.

والاسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في لبنان، أن القوى الأمنية اللبنانية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 18,3 كيلوجراما من حبوب الكبتاجون إلى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، أعلن أن القوى الأمنية أثبتت مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، إذ تمكنت اليوم وفي عملية نوعية، من إحباط محاولة تهريب 18,3 كيلوجراما من حبوب الكبتاجون الى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي».

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