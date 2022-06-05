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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل تعاون الأزهر والمجلس القومي لتنمية الأسرة المصرية

صدى البلد

قال د. أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر، إن التعاون بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة أمر هام وواجب، متابعا: يجب أن نتعاون معا لتقديم الدعم الذي يساهم في استقرار المجتمع.


وأضاف “أسامة الحديد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، عقدنا بروتوكول تعاون بين مركز الأزهر العالمي وإدارة شكاوى المراة، من أجل التدخل في حل مشاكل المرأة والأسر، متابعا: المركز أطلق وحدة لم الشمل في عام 2018، من أجل التعامل مع المشكلات الأسرية.

وأوضح أن المركز يعمل على نشر الوعي الأسري والمجتمعي، ومبادئ التنشئة السليمة للأطفال، ومراعاة الصحة النفسية للأطفال والأباء والأمهات، منوها بأن هناك تواجد ميداني للأزهر الشريف في المدن والقرى.
 

الأزهر مشيخة الأزهر المجلس القومى للمرأة الوعي الأسري اخبار التوك شو

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