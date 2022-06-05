حنان مطاوع: لو عندي زوج بيحسسني بتأنيب الضمير هسيب كل حاجة

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها وزوجها وابنتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، لتتغزل من خلالها في زوجها.

وقالت حنان مطاوع، في لقاء ببرنامج the insider بالعربي: "أنا لو عندي زوج بيحسسني بس بتأنيب الضمير أنا كنت هسيب أي حاجة".

وتابعت: " لأني أنا بخاف أوي أبقي مقصرة.. فيكفي إنه دايم التشجيع ليا" وتفاعل معها الجمهور من خلال التعليقات.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع ايضا من خلال مشاركتها ببرنامج the insider عن سبب ابتعاد والدتها عن الدراما منذ مشاركتها الأخيره في مسلسل "طايع" عام ٢٠١٨ قائله : "ماما غيوره جدا علي مسيرتها الفنية وديما بتقول ايه يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا ، مش هنزل لمجرد الشغل وهي متعففه جدا وعايزه ديما دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله" واضافت ايضا "زي ماكنت بقول إن ماما أم عظيمه لقيتها كمان جدة سكر ".

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل وجوه الذي ضم حكايتين وهما “وش تالت”، و”ميتافيرس” وتدور أحداث كل حكاية ضمن 15 حلقة.

ويعد مسلسل وجوه أول بطولة درامية مطلقة لها وشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني، وعابد عناني ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وآخرين.