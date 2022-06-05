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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد مرور شهر ونصف.. توريد 612 ألف طن قمح بالشرقية

قمح
قمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

 

وأوضح المحافظ، أن ما توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢٥٧ ألف طن و٥٠٠ كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس ٦١٠٥٠٨ طن و٢٩٩ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٦١٢٧٦٥ طن و٧٩٩ كيلو، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

 

وأشار المحافظ  إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

 

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وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي  ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لازلة اية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

 

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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