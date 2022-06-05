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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يحتفل مع الركاب المسافرين بيوم البيئة العالمى.. صور

صدى البلد

حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى بقيادة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة الشركة على مشاركة مطار القاهرة في الاحتفال بيوم البيئة العالمى ، حيث قام فريق من الإدارة العامة للبيئة بقطاع السلامة والجودة بتوزيع الورود على الركاب بصالات المطار المختلفة .

ويعقد الاحتفال السنوى بيوم البيئة العالمى في 5 يونيه منذ عام 1973 والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وقد تزايد الاحتفال بهذا اليوم على مدار السنوات الماضية حتى أصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي والذى يحتفل به الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم . 

وتستضيف السويد يوم البيئة العالمى لهذا العام وتأتى الاحتفالات تحت شعار " لا نملك سوى أرض واحدة " مع التركيز على العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة .

والجدير بالذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوى رائدة في مجال الحفاظ على البيئة حيث حصلت على شهادة الايزو 14001/2015 في  تطبيق أحدث السياسات البيئية والتزاما بالحد من أي ملوثات بيئية ناتجة عن صناعة الطيران المدنى وقد أتخذت شركة ميناء القاهرة الجوى عدة خطوات لتطبيق أعلى المعايير الدولية للوصول الى أعلى مستوى من التنمية المستدامة  . حيث يتم الفحص البيئي على جميع المركبات بالمهبط  للتأكد من تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن تشغيلها والتخلص الامن من المخلفات الخطرة وتغيير نمط الإضاءة العادية الى نظام الانارة بتكنولوجيا الليد الموفرة للطاقة وفصل المخلفات من المنبع لتسهيل إعادة تدويرها و المتابعة الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء واتخاذ إجراءات ترشيد الاستهلاك حفاظا على الموارد الطبيعية، وذلك بالإضافة الى تصميم مشاية كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لنقل الركاب بين الجراج متعدد الطوابق ومبنى الركاب 2 كخطوة أولى لاستبدال العمل بمطار القاهرة بالطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية . 

وتسعى إدارة مطار القاهرة جاهدة لتكون في مصاف المطارات التي تطبق التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة حول العالم .

فيما يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل .

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