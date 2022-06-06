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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

صدى البلد

يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين 6 يونيو 2022، داخل المزارع، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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