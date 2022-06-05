خبير: الجهاز المصرفي المصري ضمن الأقوى في العالم.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن موضوع شهادة الـ18%، و الـ14% أخذ من المواطنين تفكيرا كثيرا، مشيرًا إلى أن ما يهم الكثيرين أنهم يحافظون على مدخراتهم ودائما يميلون إلى الاستثمار الآمن، موضحًا أن قرار الـ18% تم اتخاذه بسبب التضخم الذي تعاني منه مصر مثل باقي الدول، وهذه الشهادة رغم أنها لعام واحد إلا أن البعض قام بفك بعض الشهادات ووضعها في فائدة الـ18%.

وأضاف "العمدة"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن كل مواطن له الحق في وضع أمواله في أي مكان، ومن أجل الحصول على الفائدة الأكبر، مشيرًا إلى أنه في حالة التضخم وعدم ثبات سعر الصرف يتجه البعض لوضع الأموال في الاستثمارات، أو وضعها في البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجهاز المصرفي المصري من أقوى الأجهزة المصرفية في العالم، فالأموال التي توضع في الجهاز المصرفي تكون آمنة بنسبة 100%، ومصر تواجه الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات مالية مرنة.