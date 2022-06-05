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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب توافق على إنشاء مستشفى زراعة الأعضاء بجامعة سوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في إجتماعها مساء اليوم الاحد ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " ،بإنشاء مستشفي زراعة الأعضاء لزراعة القوقعة و الكلي و الكبد و النخاع و القرنية ،تكون تبعيتها لجامعة سوهاج علي ان يتم التمويل بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية (مدينة سوهاج الجديدة) علي ان يتم نقل الاصول لجامعة سوهاج.

وكان " قورة " قد كشف في كلمتة خلال الاجتماع ،فى حضور الاستاذ الدكتور محمد رشاد الشريف عميد طب سوهاج وضياء الدين إبراهيم أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج إن الصعيد في حاجة ماسة وضرورية لانشاء مستشفى لزراعة الاعضاء البشرية ، حيث يوجد حاليا ما يزيد عن عشرة آلاف حالة فشل كلوي بجنوب مصر منها ثلاثة آلاف حالة علي قائمة الإنتظار لزراعة الكلي، منها ما يزيد عن خمسمائة حالة في حاجة لزراعة الكلي بصورة عاجلة، وإنة من الواضح أن برنامجي زراعة الكلي القائمين بالصعيد بجامعتي سوهاج وأسيوط (ضمن خمسة برامج علي مستوي الجمهورية) غير كافيين لتوفير العلاج اللازم لهذا العدد الكبير من المرضي، ويكاد يكون الموقف مماثلا فيما يخص أورام الكبد والفشل الكبدي من حيث ندرة مراكز زرع الكبد والزيادة الهائلة في أعداد المرضي الذين تتطلب حالاتهم العلاج بزراعة الكبد، حيث لا يوجد إلا برنامج حديث بالصعيد في جامعة أسيوط.

وقال " قورة " إن الوضع يتشابة مع ما سبق فيما يخص برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية بجامعة سوهاج، والذي يحتاج لتوسعات تمكنه من إجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للأعداد المتزايدة من المرضي خصوصا بعد تدشين برنامج المسح السمعي لحديثي الولادة.

وأشار " قورة " الى إنة من الثابت من خلال نتائج التقدم العلمي الهائل في المجال الصحي خلال العقود القليلة الماضية نجاح جراحات نقل وزراعة الأعضاء في إيجاد حل جذري للفشل الوظيفي للكبد والكلي وقوقعة الأذن والقرنية ولبعض أنواع سرطان الكبد والدم.

وقال " قورة " إن العوامل المطلوبة لإنجاز المشروع ، هي تبني الدولة لفكرة المشروع وتوفير الميزانية الخاصة به، والتنسيق بين جامعة ومحافظة سوهاج لتكوين فريق قادر علي الترويج لفكرة المشروع وتوفير مصادر الدعم المادي واللوجيستي بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، مع إدراج أنشطة المشروع في الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي، والعمل علي إنشاء بنك القرنية.

وقال " قورة " إن الاقتراح برغبة المقدم منة يحمل عوامل النجاح والتميز، خاصة في ضوء ،السجلات المشرفة للعديد من الأساتذه الأطباء بكلية الطب بجامعة سوهاج من المعنيين بطب وجراحة زراعة الأعضاء من النجاح الإكلينيكي والبحثي في المؤسسات الطبية الأجنبية المرموقة، ووجود ثلاثة برامج متميزة وقائمة منذ عدة سنوات لزراعة القوقعة الإلكترونية بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، زراعة الكلي بقسم جراحة المسالك البولية وزراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون، فضلاً عن نجاح برنامج جراحة أورام الكبد بالمستشفيات الجامعية والتدشين الوشيك لمركز جامعة سوهاج البحثي لجراحات الكبد والقنوات المرارية وزراعة الكبد التجريبية بكلية الطب، علاوة على الإمكانات البشرية المؤهلة لبدء برنامج زرع نخاع العظام.

وأضاف " قورة " أنة من عوامل نجاح هذا المشروع ،الدعم البحثي المتمثل في التعاون المشترك بين جامعة سوهاج مع العديد من المراكز البحثية المتخصصة عالميا، والعلاقات المتميزة للفرق الطبية الإكلينيكية بمستشفيات جامعة سوهاج مع المراكز الإكلينيكية المناظرة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، كذلك توافر العوامل الأساسية لإنشاء المركز والمتمثلة في الأرض الخاصة بالمركز بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة بما تتميز به من موقع مناسب بيئيا وقربه من مطار سوهاج الدولي.

وقال" قورة " علينا إن نحتذى بالرئيس عبد الفتاح السيسى القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، حيث أولى ملف الصحة اهتماما غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية وإطلاقة حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية بهدف تعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية والاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة، بما يسهم في تأمين الشخص وأسرته من الإصابة المرضية، ، وهو ما أحدث طفرة في الملف الصحي لتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ليتمتعوا بمستوى متميز من الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحسن من مستوى الصحة العامة للمصريين وبلوغ أهدافها فى الغايات الأخرى وفقًا لرؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030".

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