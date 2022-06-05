بـ بنطال واسع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بلوك جديد عبر انستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد بلوك جديد، مرتدية بنطال واسع باللون الرمادي، مع توب باللون الأسود، وتسريحة شعر بشكل الضفائر.

وتعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط سينمائي، حيث من المقرر أن تشارك في بطولة فيلمين سينمائيين خلال الفترة القادمة.

الأول فيلم بحبك، ويشارك في بطولته الفنان تامر حسني ، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخه، شهد الشاطر، عالية راشد.

ومن المقرر ان تشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم مستر اكس، الذي يشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد أن تعاونا معا في بطولة مسلسل الواد سيد الشحات، الذي عرض قبل عدة سنوات في شهر رمضان وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن.