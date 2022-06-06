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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد استقرار الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-6-2022

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق بنهاية  21 ألف جنيه ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 الي 300 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين  6 يونيو 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1170 جنيها للطن

أسمنت النصر 1150 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1150 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1160 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1165 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1140 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1145 جنيها للطن 

اسمنت حلوان 1220 جنيها للطن

اسمنت السويدى  1180 جنيها للطن 

اسمنت العسكري بني سويف 1140 جنيهات للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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