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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحتوي على فيتامين سي وكالسيوم.. 5 فوائد للبيتزا لا تتخيلها

صدى البلد

عندما يفكر الناس في البيتزا، فإنهم يربطونها تلقائيًا بكونها غير صحية. 

 

سيكون في نفس فئة البرجر والبطاطا المقلية والنقانق وغيرها من الأطعمة. ومع ذلك، فهو يعتمد في كثير من الأحيان على المكونات المستخدمة في البيتزا. 

 

البيتزا ، على عكس الاعتقاد الشائع ، تأتي في مجموعة متنوعة من الأساليب ، ويمكنك حتى صنع بعض البيتزا المغذية وفقال Indian express

 

5 فوائد مفاجئة لتناول البيتزا:
تحتوي صلصة الطماطم على نسبة عالية من العناصر الغذائية: تحتوي صلصة الطماطم الموجودة في البيتزا على نسبة عالية من فيتامين سي. 

هذه المغذيات مطلوبة من قبل جسمك لمكافحة الجراثيم وتجنب الأمراض مثل البرد الموسمي أو السعال. إذا تمت إضافة الأوريجانو إلى الصلصة ، فسيتم تعزيز مناعتك بشكل أكبر.

 يمكن أن يساعد عنصر الأوريجانو الرئيسي  ، في الحفاظ على صحة الكبد وسكر الدم لديك. 

اختر الإضافات الصحية: يعتمد ذلك على المكونات التي تستخدمها في وصفة البيتزا سواء كانت صحية أم لا. 

 أثناء تحضيرها في المنزل ، تأكد من اختيار أفضل مكونات البيتزا.

 

 المفتاح هو تضمين الخضار الصحية واللحوم الخالية من الدهون والفواكه وصلصة الكريمة والبروتينات. 

ضع في اعتبارك استخدام القشرة الرقيقة إذا استطعت ، لأنك لن تضيف سعرات حرارية إضافية إلى جسمك.

 

تفضل تناول بيتزا الحبوب الكاملة: إذا كنت تتناول بيتزا من الحبوب الكاملة ، فستلبي احتياجاتك اليومية من ثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة.

 هذا يعني أنك ستحصل على المزيد من الألياف في اليوم لأن قشور القمح الكامل تحتوي على الأقل على ضعف كمية الألياف الموجودة في القشرة العادية.

 

سريع التحضير: إذا كان لديك جدول زمني ضيق ولم يكن لديك وقت للطهي بنفسك ، فأنت على وشك الاتصال مرة واحدة لطلب بيتزا من أي محل بيتزا. 

ما عليك سوى  إضافة طبقة صحية على البيتزا لأنها ستوفر لجسمك ما يكفي من الألياف والبروتين طوال اليوم من اللحوم والجبنة.

بيتزا الجبن قليلة الدسم في النظام الغذائي: الجبن طريقة رائعة للحصول على المزيد من الكالسيوم في نظامك الغذائي.

 يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا للكالسيوم ، ولكنه ليس الوحيد في البيتزا ، فصلصة الطماطم تحتوي أيضًا على الكالسيوم.

 شريحة واحدة من بيتزا الجبن تحتوي على حوالي 219 ملليجرام من الكالسيوم للحفاظ على قوة عظامك بينما تساعد أيضًا في الأداء السليم للعضلات. حاول تضمين الجبن قليل الدسم في البيتزا الخاصة بك لأنها ستؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية والدهون.

فوائد مفاجئة لتناول البيتزا البيتزا أفضل مكونات البيتزا تناول بيتزا بيتزا

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