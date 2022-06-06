بنسبة 87% من المستهدف.. توريد 200 ألف طن قمح للصوامع ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مراجعة كميات القمح المستهدفة بالكميات التي يتم توريدها يوميا، لتحقيق المستهدف والمعلن عنه، مع استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأوضح التقرير أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" وصلت إلى 200 ألف و 222 طناً بنسبة 87 % من إجمالي المستهدف توريده بنهاية هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن .

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد وضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته بالتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون

من جانبه أكد"وصفى" على تنفيذ توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك .

وأشار إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التي لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل.