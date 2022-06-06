تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 وارتفاع مؤشرا الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقا.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12297 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة.