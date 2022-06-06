سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 6-6-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 6-6-2022، بعد أن ارتفع أول أمس بمقدار 5 قروش جديدة أمس علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

وذكر البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.59 جنيها للشراء و 18.67 جنيها للبيع.

أعلى سعر لـ الدولار

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف ابوظبي الإسلامي مسجلا 18.63 جنيها للشراء و18.68 جنيها للبيع، يليه في بنوك " CIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مسجلا 18.62 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي،HSBC، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي، بلوم".



ووصل متوسط سعر الدولار نحو 18.6 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي".

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول و البركة لـ 18.61 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.

رفع سعر الفائدة

واصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال اخر اجتماعاتها قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25% سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.