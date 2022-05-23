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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع 13 قرشا أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 13 قرشا  على مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وقال البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.35 جنيها للشراء و 18.43جنيها للبيع.

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وبلغ أدني سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.21 جنيها للشراء و 18.31 جنيها للبيع في بنك البركة.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه  18.34 جنيها للشراء و 18.44 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، المصرف المتحد، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول،العربي الافريقي الدولي"
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه  18.36 جنيها للشراء و 18.44جنيها لبيع في بنوك " مصر ، الأهلي، قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر الدولار 


وبلغ سعر الدولار نحو 18.38 جنيها للشراء و 18.44 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي،مصرف أبوظبي الاسلامي".
 

سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه مال واعمال اخبارمصر البنك المركزي Fiannce Real Estate

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