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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهر  سعر الدولار  استقرارا في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022، وذلك منذ الأسبوع الماضي دون أي تغيير.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.


أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيه للشراء و 18.51 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري"
ووصل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 18.45 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع .

أعلى سعر لـ الدولار

وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد نحو 18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

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