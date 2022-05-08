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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-5-2022 وذلك على أساس أسبوعي بدون أي تغيير وذلك منذ السبت الماضي.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.44 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.


أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيها للشراء و 18.51 جنيها للبيع في  ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.53 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري"
ووصل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 18.45 جنيها للشراء و 18.53 جنيها للبيع .

أعلى سعر لـ الدولار

وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد نحو 18.48 جنيها للشراء و18.53 جنيها للبيع.

مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي الدولار أمام الجنيه سعر الدولارفي البنوك Finance Real Estate

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