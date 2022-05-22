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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 22-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرالدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22-5-2022، بعد أن تراجع أمس بمقدار قرش واحد، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وقال  البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.22 جنيه للشراء و 18.3 جنيه للبيع.


جاء أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.23 جنيه للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك" ابوظبي الاول، فيصل الاسلامي".

بينما وصل متوسط سعر الدولار نحو 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع في بنوك" الكويت الوطني، المشرق، الأهلي المصري، البركة، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".

أعلى سعر لـ الدولار


ووصل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي للتنمية مسجلا 18.28 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار أمام الجنيه البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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