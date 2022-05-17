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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 17- 5- 2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022، بعد أن فقد أمس 4 قروش في ختام تعاملات أمس على مستوي البنوك بمصر.


وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.23 جنيها للشراء و 18.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16-5-2022

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-5-2022


جاء أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.22 جنيها للشراء و 18.32 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.23 جنيها للشراء و 18.33 جنيها للبيع في بنوك" ابوظبي الاول، فيصل الاسلامي".

بينما وصل متوسط سعر الدولار نحو 18.24 جنيها للشراء و 18.34 جنيها للبيع في بنوك" الكويت الوطني، المشرق، الأهلي المصري، البركة، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".


ووصل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي للتنمية مسجلا 18.28 جنيها للشراء و 18.34 جنيها للبيع.

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