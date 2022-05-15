سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-5-2022، بعد ان انخفض أمس علي أساس أسبوعي بقيمة 15 قرشا تبلغ وعلي مستوي البنوك العاملة بمصر.



قال البنك المركزي المصري ان متوسط سعر الدولار لديه قد بلغ 18.27 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع.



سجل أدني سعر لـ الدولار امام الجنيه نحو 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع في بنوك " hsbc والمصرف العربي الدولي و أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، البركة، العربي الإفريقي الدولي،بلوم".

ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 18.28 جنيها للشراء و 18.36 جنيها في بنكي قطر الوطني الأهلي Qnb و فيصل الاسلامي.

بينما بلغ أعلي سعر لـ الدولار نحو 18.29 جنيها للشراء و 18.34 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الإسكنرية، التجاري الدولي CIB"



أعلي سعر لـ الدولار



سجل أعلي سعر لـ الدولار بقيمة تراوحت بين 18.32 و 18.35جنيها للشراء و 18.42 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وكريدي أجريكول.

