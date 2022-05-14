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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع 15 قرشا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت علي أساس أسبوعي بقيمة 15 قرشا علي مستوي البنوك العاملة بمصر .
وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار لديه بلغ 18.27 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12-5-2022


وسجل أدني سعر لـ الدولار امام الجنيه نحو 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع في بنوك "  hsbc  والمصرف العربي الدولي و أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، البركة، العربي الإفريقي الدولي،بلوم".
ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك  18.28 جنيها للشراء و 18.36 جنيها في بنكي قطر الوطني الأهلي Qnb و فيصل الاسلامي.
 

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار  18.29 جنيها للشراء و 18.34 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الإسكنرية، التجاري الدولي CIB"


أعلي سعر لـ الدولار


سجل أعلي سعر لـ الدولار بقيمة تراوحت بين 18.32 و 18.35جنيها للشراء و 18.42 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وكريدي أجريكول.
 

سعر الدولار في البنوك مال واعمال البنك المركزي الدولار أمام الجنيه Finance Real Esteat

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