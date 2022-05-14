الدولار يتراجع 15 قرشا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت علي أساس أسبوعي بقيمة 15 قرشا علي مستوي البنوك العاملة بمصر .

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار لديه بلغ 18.27 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع.



وسجل أدني سعر لـ الدولار امام الجنيه نحو 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع في بنوك " hsbc والمصرف العربي الدولي و أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، البركة، العربي الإفريقي الدولي،بلوم".

ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك 18.28 جنيها للشراء و 18.36 جنيها في بنكي قطر الوطني الأهلي Qnb و فيصل الاسلامي.



وبلغ أعلي سعر لـ الدولار 18.29 جنيها للشراء و 18.34 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الإسكنرية، التجاري الدولي CIB"



أعلي سعر لـ الدولار



سجل أعلي سعر لـ الدولار بقيمة تراوحت بين 18.32 و 18.35جنيها للشراء و 18.42 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وكريدي أجريكول.

