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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022

صدى البلد

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 14 مايو  2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي 18.26جنيه للشراء و 18.38جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 18.35جنيه للشراء و 18.42جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (كريدى اجريكول، المشرق) نحو 18.32جنيه للشراء و 18.42جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى الأهلى المتحد نحو 18.30جنيه للشراء و 18.36جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية ) نحو 18.29جنيه للشراء و 18.36جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.28جنيه للشراء و 18.34جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى  فى بنك قطر الوطني QNB نحو 18.28جنيه للشراء و 18.36جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى  فى بنك فيصل الإسلامى نحو 18.27جنيه للشراء و 18.36جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،العقارى المصري العربي،المصرف المتحد ،مصر إيران للتنمية ) نحو 18.26جنيه للشراء و 18.36جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار 
 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.42 جنيه للشراء

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي  أسعار الفائدة بنسبة  1%  وأعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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