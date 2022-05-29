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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 29-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-5-2022، بعد أن زاد بمقدار 19 قرشا على مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية أمس .

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 18.54 جنيه للشراء و 18.62 جنيه للبيع.


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.53 جنيه للشراء و 18.63 جنيه  للبيع في بنوك HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، المشرق، التنمية الصناعية، بلوم، البركة، العربي الافريقي الدولي".
 

وسجل سعر الدولار في بنوك" فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، ميد بنك" نحو 18.55 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و الإسكندرية نحو 18.56 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع.


بينما بلغ سعر الدولار نحو18.57 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي".


أعلي سعر لـ الدولار


بلغ أعلي سعر لـ الدولار لدي مصرف أبوظبي الإسلامي إذ سجل 18.58 جنيه للشراء و 18.63 جنيه  للبيع.
 

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