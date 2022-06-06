سمير كمونة: بداية إيهاب جلال مع المنتخب كمكسب كويسة جدا

قال سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعليقا على فوز المنتخب المصري على غينيا أمس، إن الكابتن إيهاب جلال لعب بنفس خطة كيروش و"إحنا مابيعجبناش العجب".

وأضاف سمير كمونة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "بداية الكابتن إيهاب جلال مع المنتخب كمكسب كويس جدا، لكن لو هنتكلم عن المستوى الفني ومستوى اللاعبين فكان الأداء متواضعا".

وأردف سمير كمونة: "نلتمس للكابتن إيهاب جلال العذر لأنه لم يكن لديه الوقت الكافئ ليقدم أفضل شيء عنده.. طريقة اللعب نفس طريقة لعب كيروش".

