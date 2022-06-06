قدمت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، نظامها التشغيلي الأحدث macOS Ventura لأجهزة اللاب توب وكمبيوتر ماك ، وذلك ضمن مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، حيث يضيف النظام الجديد ميزات استمرارية جديدة تجعل تجربة Mac أفضل من السابق.

ويمنح النظام التشغيلي الجديد macOS Ventura المستخدمين سهولة استعمال هواتف آيفون ككاميرا ويب ، حيث يمكن لأجهزة ماك التعرف تلقائيًا على الكاميرا واستخدامها دون الحاجة إلى تحديدها كما يمكن لآيفون الاتصال لاسلكيًا .

ميزة Handoff في فيس تايم FaceTime

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

ويمكن للمستخدمين بدء مكالمة FaceTime على أحد أجهزة آبل واستقبالها بسهولة إلى جهاز آبل آخر قريب، حيث يمكن للمستخدمين إجراء مكالمة FaceTime على آيفون أو آيباد ، ثم نقل المكالمة إلى جهاز Mac الخاص بهم بضغطة واحدة .

تحديثات كبيرة في متصفح سفاري Safari

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

ويوفر متصفح سفاري تصفح سريع إلى جانب ميزات الخصوصية مع طريقة جديدة للمستخدمين للتصفح معًا: باستخدام مجموعات Tab المشتركة ، حيثيمكن للأصدقاء والعائلة والزملاء مشاركة مواقعهم المفضلة في سفاري ومعرفة علامات التبويب التي يشاهدها الآخرون مباشرة.

كما حصلت أجهزة ماك على مفاتيح رقمية تظل على الجهاز ولا يتم تخزينها أبدًا على خوادم ويب ، لذلك لا يمكن للهاكرز تسريبها أو خداع المستخدمين لمشاركتها.

و تجعل مفاتيح المرور من السهل تسجيل الدخول بأمان ، باستخدام Touch ID أو Face ID و iCloud Keychain للمزامنة عبر Mac و آيفون و آيباد و Apple TV مع تشفير من طرف إلى طرف.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قائمة بالإشارات المرجعية على صفحة بدء مشتركة ، وحتى بدء محادثة عبر الرسائل أو مكالمة FaceTime مباشرة من سفاري .

تحديث لتطبيق البريد الإلكتروني

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac



ويقدم تطبيق البريد الإلكتروني نتائج أكثر صلة ودقة حيث يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على ما يبحثون عنه بمجرد النقر فوق البحث ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الحديثة وجهات الاتصال والمستندات والصور بالإضافة إلى جدولة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إلغاء التسليم بعد الضغط على زر الإرسال .

تغيير كبير على الرسائل

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

وأصبح بإمكان المستخدمين القدرة على تحرير أو التراجع عن رسالة مرسلة مؤخرًا ، أو وضع علامة على رسالة كغير مقروءة ، أو حتى استعادة الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ ، كما يمكن للمستخدمين الانضمام إلى جلسات SharePlay من أجهزة Mac الخاصة بهم في الرسائل مباشرة ، حتى يتمكنوا من الدردشة والمشاركة المتزامنة.

ميزة Live Text

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

وأصبحت ميزة Live Text يمكنها التعرف على النص في الصور مع دعم لإطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا ، بالإضافة إلى النص الياباني والكوري، كما يوسع Visual Look Up قدرات التعرف الخاصة به ليشمل الحيوانات والطيور و المزيد من المعالم.

