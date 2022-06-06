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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

آبل تصدر macOS Ventura
آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

قدمت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، نظامها التشغيلي الأحدث macOS Ventura لأجهزة اللاب توب وكمبيوتر ماك ، وذلك ضمن مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، حيث يضيف النظام الجديد ميزات استمرارية جديدة تجعل تجربة Mac أفضل من السابق.

 

ويمنح النظام التشغيلي الجديد macOS Ventura المستخدمين سهولة استعمال هواتف آيفون ككاميرا ويب ، حيث يمكن لأجهزة ماك التعرف تلقائيًا على الكاميرا واستخدامها دون الحاجة إلى تحديدها كما يمكن لآيفون الاتصال لاسلكيًا .

 

ميزة Handoff في فيس تايم FaceTime

A FaceTime call on iPhone 13 Pro with the Handoff option to switch to Mac displayed on MacBook Pro.
آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

 

ويمكن للمستخدمين بدء مكالمة FaceTime على أحد أجهزة آبل واستقبالها بسهولة إلى جهاز آبل آخر قريب، حيث يمكن للمستخدمين إجراء مكالمة FaceTime على آيفون أو آيباد ، ثم نقل المكالمة إلى جهاز Mac الخاص بهم بضغطة واحدة .

 

تحديثات كبيرة في متصفح سفاري Safari

The new passkeys sign-in experience on MacBook Pro.
آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

 

ويوفر متصفح سفاري تصفح سريع إلى جانب ميزات الخصوصية مع طريقة جديدة للمستخدمين للتصفح معًا: باستخدام مجموعات Tab المشتركة ، حيثيمكن للأصدقاء والعائلة والزملاء مشاركة مواقعهم المفضلة في سفاري ومعرفة علامات التبويب التي يشاهدها الآخرون مباشرة.

 

كما حصلت أجهزة ماك على مفاتيح رقمية تظل على الجهاز ولا يتم تخزينها أبدًا على خوادم ويب ، لذلك لا يمكن للهاكرز تسريبها أو خداع المستخدمين لمشاركتها.

 

و تجعل مفاتيح المرور من السهل تسجيل الدخول بأمان ، باستخدام Touch ID أو Face ID و iCloud Keychain للمزامنة عبر Mac و آيفون و آيباد و Apple TV مع تشفير من طرف إلى طرف.

 

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قائمة بالإشارات المرجعية على صفحة بدء مشتركة ، وحتى بدء محادثة عبر الرسائل أو مكالمة FaceTime مباشرة من سفاري .

 

تحديث لتطبيق البريد الإلكتروني 

A Safari window displaying the new shared Tab Groups feature.
آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac


ويقدم تطبيق البريد الإلكتروني نتائج أكثر صلة ودقة حيث يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على ما يبحثون عنه بمجرد النقر فوق البحث ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الحديثة وجهات الاتصال والمستندات والصور بالإضافة إلى  جدولة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إلغاء التسليم بعد الضغط على زر الإرسال .

 

تغيير كبير على الرسائل

An Apple TV SharePlay session in Messages on MacBook Pro.
آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

 

وأصبح بإمكان المستخدمين القدرة على تحرير أو التراجع عن رسالة مرسلة مؤخرًا ، أو وضع علامة على رسالة كغير مقروءة ، أو حتى استعادة الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ ، كما يمكن للمستخدمين الانضمام إلى جلسات SharePlay من أجهزة Mac الخاصة بهم في الرسائل مباشرة ، حتى يتمكنوا من الدردشة والمشاركة المتزامنة.

 

ميزة Live Text

MacBook Air, the 24-inch iMac, and the new MacBook Pro.
آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

 

وأصبحت ميزة Live Text يمكنها التعرف على النص في الصور مع دعم لإطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا ، بالإضافة إلى النص الياباني والكوري، كما يوسع Visual Look Up قدرات التعرف الخاصة به ليشمل الحيوانات والطيور و المزيد من المعالم.
 

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