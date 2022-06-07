السوشيال ميديا تكشف خلافات النجوم.. ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمد العوضي.. وبلوك زوجة حسن أبوالروس ودينا الشربيني يحدث جدلًا

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هوسا للفنانين والمشاهير، فانتشرت الفترة الأخيرة ظاهرة إلغاء المتابعة أو اللجوء إلى "البلوك" في حالة الخلاف.

ويرصد "صدى البلد" في هذا التقرير أحدث النجوم الذين لجاول لـ"البلوك" أو إلغاء المتابعة.



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها في الساعات الأخيرة الماضية بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظن البعض أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد أن كتبت بعض الكلمات، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائمًا أنه ليس لك إلا الله".

ولكن ظل الفنان أحمد العوضي محتفظًا بصداقة زوجته ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع "إنستجرام"، ولم يؤكد الثنائي انفصالهما وظلا محتفظين بصورهما حتى الآن.

أنغام ومجدي الهواري

قامت الفنانة أنغام ؛ بإلغاء متابعة المخرج مجدي الهواري عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام.

وقامت أنغام بهذا الفعل عقب انتشار أنباء تفيد ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري عقب ظهورهما في أكثر من مناسبة مع بعضهما البعض .

زوجة حسن أبو الروس ودينا الشربيني

في شهر أكتوبر 2021، قام الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض عبر تطبيق الصور انستجرام، وذلك لفترة وجيزة سرعان ما انتهت لإعادة كل منهما المتابعة للآخر مرة أخرى.

وعلى الرغم من قيام حسن أبو الروس وغادة والي بإعادة المتابعة للآخر، إلا أنه تبين أن «والي» قامت بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني - عبر انستجرام - وهذا ما فعلته «الشربيني» أيضًا، حيث لم يتوجد أي من «دينا أو غادة» في قائمة المتابعة للآخر.

يأتي ذلك بعدما، قام الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك ، بإعادة المتابعة لبعضهما مؤخرا، وذلك بعد ساعات من نشرنا خبر إلغاء المتابعة بينهما على تطبيق انستجرام، بعد فيديوهات الرقص مع الفنانة دينا الشربيني.

وبالرجوع لحسابات حسن أبو الروس وزوجته غادة والي ، تبين أن كلا منهما أعاد متابعة الآخر بعد الانفصال الالكتروني بينهما.

هدى المفتي تلغي متابعة عمرو دياب

على الرغم من حالة الجدل التي أثيرت حول الفنانة هدى المفتي، وتصدرها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب، تبين أمر مفاجئ وهو عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق انستجرام.

وبالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق انستجرام، تبين عدم وجود عمرو دياب ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والبالغ عددهم 1581 حسابًا.

محمد عطية يلغي متابعة خطيبته

في يوليو 2021، قلم الفنان محمد عطية بإلغاء متابعة خطيبته ميرنا الهلباوى ومسح صورهما معا عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكانت ميرنا الهلباوى أعلنت انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا الهلباوي: "single الحمد لله على كل شئ"، ومسحت كل صورهما سويا.

وألغت ميرنا الهلباوي، متابعة محمد عطية على انستجرام، بعد إعلان خبر انفصالها عنه، ومسحت كل صورهما سويا.

ريهام حجاج وأحمد السعدني

قبل 4 سنوات، كشف الحساب الرسمي الخاص بـ ريهام حجاج على انستجرام، عن عدم تواجد أحمد السعدني ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والتي تبلغ 130 حسابًا، على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت بينهما.

وكشف الحساب الرسمي لأحمد السعدني على انستجرام أيضًا، عدم تواجد ريهام حجاج ضمن القائمة التي يتابعها السعدني، والتي تبلغ 444 حسابًا، ما يشير إلى أن الأمر لم يكن إلغاء متابعة من أي طرف للآخر، لكن الأمر وصل إلى «البلوك» الذي لا يتيح لأي طرف متابعة الآخر.

ولم يكتف أي من ريهام حجاج أو أحمد السعدني بـ البلوك، لإنهاء العلاق فيما بينهما، لكن قام الاثنان بحذف الصور التي جمعت بينهما، إذ كان يحرص كلًا منهما على التقاط الصور في كل المناسبات.

يذكر أن هناك علاقة قوية ربطت بين ريهام حجاج وأحمد السعدني، جعلت البعض يتكهن بأنها علاقة عاطفية، وانتشرت شائعات حول تحضيرهما للزواج، لكن نفى ذلك كلًا من الطرفين، وأكدا أن الصداقة القوية هي التي تربطهما فقط.

آمال ماهر وأنغام

قبل 4 سنوات، كشفت قائمة المتابعين عبر حساب أنغام على “انستجرام”، عن عدم وجود آمال ماهر في القائمة، بالإضافة إلى عدم وجودها أيضًا على موقع “تويتر”.

يذكر أن آمال ماهر وأنغام كانت بينهما تهنئة متبادلة كان آخرها 7 أغسطس 2015، حيث وجهت “ماهر”” الشكر إلى أنغام عبر حسابها على انستجرام بعد أن أثنت أنغام على موهبتها.

غادة عادل ومجدي الهواري

قبل 4 سنوات، ألغت الفنانة غادة عادل متابعة مطلقها المخرج مجدي الهواري من حسابها الشخصي على انستجرام، إذ لا يتواجد ضمن قائمة المُتَابعين في حسابها والذين يبلغ عددهم 1571 شخصا.

وفي الوقت ذاته ألغى مجدي الهواري متابعة غادة عادل أيضًا، إذ احتوى حسابه على انستجرام على 40 شخصا يتباعهم لا تتواجد "غادة" من بينهم، على الرغم من حرص الثنائي على استمرار علاقة الصداقة بعد الطلاق الذي وقع، ما يؤكد حدوث قطيعة بينهما.

ناهد السباعي وزوجها

قبل 4 سنوات، ألغت الفنانة ناهد السباعي متابعة زوجها السابق رجل الأعمال المصري محمد عبد ربه، بعد عقد قرانهما بمسجد محمد علي بالقلعة، وإلغاء حفل زفافهما، ليقع الطلاق بعد ذلك.

وأظهرت قائمة المتابعين في حساب "ناهد" على انستجرام، عدم وجود زوجها محمد عبد ربه، التي كانت تتابعه حتى اللحظات الأخيرة، وقبل انتشار الأخبار حول خلافهما.