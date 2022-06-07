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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالساطور.. لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة بـ اللبيني فيصل| فيديو

صدى البلد

نشبت منذ قليل، مشاجرة دامية، بين مجموعة من حراس العقارات بمنطقة اللبيني  فيصل بمحافظة الجيزة، بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة بإصابة خطيرة، بعدما تلقي ضربة على رأسه من أحد الأشخاص باستخدام "إكصدام سيارة"، مما أدى إلى دخوله إلى العناية المركزة بمستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتتولي النيابة العامة التحقيق، وجاري ضبط باقي طرفي المشاجرة.

وحصل "صدى البلد"، على مقطع فيديو للمشاجرة الدامية التي نشبت في منطقة اللبيني بفيصل بمحافظة الجيزة، وخلال المقطع التي سجلته كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، ظهر فيه عدد من الأشخاص "طرفي المشاجرة"، يحملون أسلحة بيضاء "سكاكين، ساطور"، لاعتداء كل منهم على الآخر.

 

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة دامية بين عدد من الأشخاص "حراس عقارات"، بالأسلحة البيضاء وهو ما أسفر عن وجود عدد من المصابين.

 

على الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثل للشفاء ويتم استجوابه.

 

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، فضلا عن ضبط باقي طرفي المشاجرة الذين فروا هاربين أثناء القبض على المتهمين.

 

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني فيصل أحياء محافظة الجيزة محافظة الجيزة

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