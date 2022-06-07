محافظ القاهرة: حملات رقابية على الأسواق والمنافذ مع اقتراب عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن هناك اتصالا مستمرا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقاهرة وتعاون دائم ومثمر للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتنفيذ مطالبهم وحل شكواهم.

وفي سياق آخر، قال محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إن المحافظة تعمل على ألا يشعر المواطن بوجود نقص في أي سلعة.

ونوه إلى أنه تتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.

وشدد محافظ القاهرة على وجود حملات رقابية مكثفة من الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين على الأسواق ومنافذ اللحوم خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.