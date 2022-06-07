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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء أبواليزيد من كواليس الآنسة فرح: فجأة قالوا البوفيه خلص

صدى البلد

نشرت أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل الأنسة فرح، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

ومازحت أسماء أبو اليزيد مخرج الآنسة فرح وعلقت علي الصورة قائلة :"فجأة قالوا البوفيه خلص و مش باقي الا حتة جاتوه قد كده ..يرضي مين ده يا استاذ وائل ؟! " .

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت S productions من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاءه الأربعة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

أسماء أبو اليزيد صورة جديدة انستجرام النجوم فرح صور

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