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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ هندسة الطرق: الدولة المصرية تؤمن بأن مشروعات النقل أساس التنمية| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حسن المهدي ، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، إنا ما شهدته مصر من تقدم في مجال الطرق يعد قلة نوعية وحضارية ، موضحا أن الدولة عملت على تطوير قطاع النقل بكافة محاوره .

وأضاف الدكتور حسن المهدي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن الدولة المصرية مؤمنة بأن قطاع الطرق من أهم أولويات المشروعات القومية ، مؤكدا أن المشروعات القومية لم  قو إلا من خلال شبكة قومية قوية تربط الدولة ببعضها .

وعدد " المهدي " مشروعات النقل التي قامت بها الدولة المصرية ، ومنها الطرق والمحاور الجديدة ، والمونوريل ، وشبكة القطارات السريعة .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بتاريخ 5 يونيو الجاري  ، موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الدوري يتم عقده مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التي يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية، حتى تحقق هذه الطرق والمحاور أهدافها التنموية.

أستاذ هندسة الطرق برنامج من مصر الدكتور حسن المهدي أستاذ هندسة الطرق توك شو

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