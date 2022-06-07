أخبار النادي الأهلي.. لقاء الخطيب برئيس وفاق سطيف.. وتعاقد جديد لدعم فريق الطائرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

هاجم إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، حسين الشحات لاعب الأهلي عقب أدائه في مباراة الفريق الودية أمام الدفاع الجوي.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل على فريق الدفاع الجوي، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم في إطار الاستعداد للمباريات القادمة.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري بالسلوم في إطار مباراة دور ال 32 من لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.

توصل الأهلي لاتفاق على ضم علياء هاني لاعبة نادي الشمس والتي تشغل مركز 2 لمدة 4 مواسم لدعم فريق كرة الطائرة سيدات.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على إهداء عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق، قميص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس نادي وفاق سطيف لمقر الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.