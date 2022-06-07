أخبار النادي الأهلي.. لقاء الخطيب برئيس وفاق سطيف.. وتعاقد جديد لدعم فريق الطائرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:
إبراهيم سعيد: حسين الشحات شطب كورة ولن يفيد الأهلي
هاجم إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، حسين الشحات لاعب الأهلي عقب أدائه في مباراة الفريق الودية أمام الدفاع الجوي.
الأهلي يفوز على الدفاع الجوي بخماسية وديًّا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل على فريق الدفاع الجوي، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم في إطار الاستعداد للمباريات القادمة.
موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري بالسلوم في إطار مباراة دور ال 32 من لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.
الأهلي يتعاقد مع لاعبة الشمس لدعم سيدات الطائرة
توصل الأهلي لاتفاق على ضم علياء هاني لاعبة نادي الشمس والتي تشغل مركز 2 لمدة 4 مواسم لدعم فريق كرة الطائرة سيدات.
الخطيب يُهدي رئيس وفاق سطيف قميص الشناوي
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على إهداء عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق، قميص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس نادي وفاق سطيف لمقر الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.