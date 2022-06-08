فينجادا: تجربة كيروش إيجابية.. وإيهاب جلال مناسب لمنتخب مصر

أكد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، أن تجربة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر كانت إيجابية.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب On time: "كيروش جاء قبل أسبوع واحد من مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا، كنت أفضّل أن يأتي في وقت مبكر للعمل لفترة أطول مع المنتخب".

وتابع: "كيروش أدي ما عليه ووصل لنهائي أمم أفريقيا والمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، لكن منتخب مصر لديه سمعة كبيرة وكان يستحق الوصول لنهائيات كأس العالم والفوز بلقب الأمم الأفريقية".

وأضاف المدير الفني السابق للجبلاية: "تقييمي له أن تجربته مع منتخب مصر كانت إيجابية، وأعتقد الآن أن إيهاب جلال مدرب مناسب لمنتخب مصر".

وعن أسباب عدم استمرار كيروش في منصبه قال فينجادا: "الجميع يعرف علاقتي بكيروش لكنه لم يتحدث معي عن أسباب رحيله، كان من المفترض أن يتم التفاوض حول استمراره في منصبه بعد عودته من الإجازة لكن قد يبدو أنه رأى الأجواء ليست مناسبة".

وكشف فينجادا حقيقة تلقيه عرضًا من اتحاد الكرة للعمل كمدير فني للمنتخب الأولمبي قائلاً: "جئت للعمل كمدير فني لاتحاد الكرة، والتزمت بهذه المهمة فقط، لكن الآن بعد رحيلي يمكنني العودة مرة أخرى للتدريب".