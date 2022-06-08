محمد عساف يروج لأغنيته الجديدة أني أستاهل

روج محمد عساف، المطرب الفلسطيني لأغنية جديدة له من المقرر طرحها نهاية الأسبوع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مين متشوق يسمع أغنيتي الجديدة (اني استاهل) انتظرونا يوم الخميس”.

نعى المطرب الفلسطيني محمد عساف وفاة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" التي استشهدت صباح اليوم برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

و كتب عساف عبر حسابه بموقع تويتر : الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي،كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع لكننا سنصل لا محالة.