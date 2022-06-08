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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشبرا الخيمة|صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة، وقام نائب محافظ القليوبية يرافقه محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمقدم حسين الكيلاني والمقدم حسام العشيري وقوة شرطة مديرية أمن القليوبية بحملة مكبرة استهدفت رفع الاشغالات الثابتة والمتنقلة بنطاق الحي.

وشملت الحملة رفع الإشغالات الثابتة وإزالة الحواجز الخرسانية والمعدنية التي تعوق حركة المرور وتحرير محاضر إشغال طريق وباعة متجولين ومصادرة اسطوانات بوتاجاز مخالفة.

كما شملت الحملة إزالة المظلات المعدنية والإعلانات غير المرخصة، وشدد نائب المحافظ خلال الحملة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمنتهى الحزم.

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة كفر شكر


من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مفاجئة لمدينة كفر شكر لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة للمتابعة الميدانية ودفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأ المحافظ الجولة بتفقد استكمال  أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر  كمرحلة ثانية بطول 450  مترا - وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 مترا وإنشاء رصيف للمشاة علي جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش علاوة على عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق  6 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.
وقد أشاد المحافظ خلال جولته بالكورنيش بالمعدة الحديثة لإزالة الحشائش والبوص ولتهذيب الأشجار بشكل يساعد على رؤية المواطنين للكورنيش بشكل جمالي.
وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه،  ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة نهايه العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر، مشددا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.
وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90% من إجمالى الأعمال الإنشائية بالمحطة وجار العمل علىى توريد الكهروميكانيكا وجار أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل.

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القليوبية مديرية امن القليوبية رفع الإشغالات المتابعة الميدانية الخطة الاستثمارية

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