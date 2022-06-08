بروتوكول لإنشاء وحدة التضامن بجامعة العريش لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أمس مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى تعاون الطرفين في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع على الشباب والأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام.

وأضاف الدكتور رئيس الجامعة، أننا من خلال البروتوكول سوف نوفر كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب؛ كما سنتيح حزمة من الخدمات المتكاملة للطلاب تلبى احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية.

تعزيز العدالة الاجتماعية

وأضاف رئيس الجامعة، أن البروتوكول يعمل على تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعة؛ ويهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الإقتصادى.

كما يحقق دعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية، وتوفير خدمات حماية وتنمية اجتماعية، وتوفير خدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير خدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي وعقد الندوات والحلقات النقاشية.

