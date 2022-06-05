لجنة للمرور على الإدارات الخارجية بمركز الحسنة في شمال سيناء

كلف المحاسب سعد خليل بغدادى ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء، لجنة للمرور على جميع الإدارات الخارجية بمركز الحسنة ، برئاسة محمد أحمد مغربى سكرتير عام المركز والمدينة ، وعبد الحميد عصر ، مدير الشئون القانونية ، ومحسن عبد الغني ، مدير الشئون الإدارية، و العلاقات العامة بمجلس مدينة الحسنة .



وباشرت اللجنة عملها بالمرور على الوحدة الصحية والإدارة الصحية بمدينة الحسنة، حيث تم متابعة دافتر الحضور والانصراف للتأكد من مدى الانضباط في العمل أيضا تم تفقد الصيدلية الخاصة بالوحدة الصحية للتأكد من وجود أدوية تخدم جميع المواطنين بالمدينة ، والتأكيد من مدى صلاحيتها حرصاً على صحة الجميع .

وكذلك التأكد من وجود جميع الامصال الخاصة ببعض الأمراض داخل الوحدة، وطالب سكرتير عام المجلس على ضرورة التواجد المستمر لجميع الاطقم الطبية بداخل الوحدة لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطن.

طبقا للجداول

و تم المرور على الادارة التعليمية بمركز ومدينة الحسنة ، ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من سير العمل بجميع قطاعات الإدارات كما تم معرفة خطة العمل طبقا للجداول والتوزيع على المدارس من خلال مدير الإدارة التعليمية بالحسنه٠

كما تم المرور على الادارة الزراعية بمدينة الحسنة ،ومراجعة جميع دفاتر الحضور والانصراف ومتابعة سير العمل داخل الإدارة وأيضا تم المرور على إدارة الشباب والرياضة بالحسنه ومراجعة دفاترا الحضور الخاصة بها ٠



كما تم المرور على إدارة التضامن الاجتماعى بالحسنة وتم مراجعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة والتأكد من انتظام العمل بالوحدة بما يخدم جميع أهالينا بمركز ومدينة الحسنة.

وأكد سكرتير عام المجلس، على ضرورة الانضباط والتواجد المستمر بجميع الإدارات الخدمية والتى تعمل من أجل المواطن

مشيرا، إلى أن الانضباط يؤدى إلى نجاح العمل بما يحقق خدمة أهالينا بالمركز والمدينة وأنه لاتهاون مع أى مقصر فى اى إدارة، وسوف يتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين فى أداء عملهم ٠

